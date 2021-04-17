https://news.day.az/showbiz/1334880.html Jah Khalib впервые рассказал о знакомстве со своей супругой - ВИДЕО
Jah Khalib впервые рассказал о знакомстве со своей супругой - ВИДЕО
Казахстанский рэпер азербайджанского происхождения Jah Khalib впервые рассказал о знакомстве со своей супругой - композитором из Одессы.
Как передает Day.Az, пара поженилась еще в 2020 году, но долгое время скрывала это от публики. Оказывается, они до свадьбы дружили целых пять лет.
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