Умер американский певец Ллойд Прайс

Американский автор песен и исполнитель в жанре ритм-н-блюз Ллойд Прайс умер в понедельник, 3 мая, в возрасте 88 лет. Об этом в субботу сообщило агентство Associated Press со ссылкой на супругу певца Жаклин Прайс, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее словам, Прайс умер в учреждении длительного ухода в городе Нью-Рошель (штат Нью-Йорк) из-за осложнений, вызванных диабетом.

Исполнитель, отметило агентство, был введен в Зал славы рок-н-ролла в 1998 году. Он был одним из последних оставшихся в живых музыкантов в Новом Орлеане периода после Второй мировой войны, которые предвосхитили перемены в популярной музыке и культуре, приведшие к расцвету рока в середине 1950-х годов.

Как добавляет журнал Variety, хиты Прайса Personality и I'm Gonna Get Married неоднократно появлялись в списке лучших композиций в своем жанре в 1959-1960 годы. Певец также основал собственную студию звукозаписи KRC Records в 1950-х годах.