Жан-Клод Ван Дамм танцует с азербайджанской невесткой

В Сети появились трогательные кадры танца Жан-Клода Ван Дамма с азербайджанской невесткой.

Напомним, что сын известного киноактера Жан-Клода Ван Дамма Кристофер Ван Дамм женился на азербайджанской пианистке, победительнице 7 международных музыкальных конкурсов Суаде Гаджизаде.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Publika.az, об этом в соцсетях сообщила сама Суада, поделившись фотографией со свадьбы.