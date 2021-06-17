https://news.day.az/showbiz/1353397.html Жан-Клод Ван Дамм танцует с азербайджанской невесткой - ВИДЕО
Жан-Клод Ван Дамм танцует с азербайджанской невесткой - ВИДЕО
В Сети появились трогательные кадры танца Жан-Клода Ван Дамма с азербайджанской невесткой.
Напомним, что сын известного киноактера Жан-Клода Ван Дамма Кристофер Ван Дамм женился на азербайджанской пианистке, победительнице 7 международных музыкальных конкурсов Суаде Гаджизаде.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Publika.az, об этом в соцсетях сообщила сама Суада, поделившись фотографией со свадьбы.
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