Disney объявила о выходе новой версии мультсериала «Чип и Дейл»

Компания Walt Disney объявила о перезапуске анимационного сериала "Чип и Дейл". Премьера нового мультфильма состоится 28 июля на сервисе Disney+. Об этом компания сообщила в среду на странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Chip 'n Dale: Park Life, оригинальный сериал, начнут показывать 28 июля на Disney+", - говорится в сообщении.

Также компания опубликовала трейлер нового мультсериала. По нему можно судить, что внешний вид главных героев отличается от привычных зрителям образов.