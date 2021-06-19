https://news.day.az/showbiz/1353677.html Disney объявила о выходе новой версии мультсериала «Чип и Дейл»
Disney объявила о выходе новой версии мультсериала «Чип и Дейл»
Компания Walt Disney объявила о перезапуске анимационного сериала "Чип и Дейл". Премьера нового мультфильма состоится 28 июля на сервисе Disney+. Об этом компания сообщила в среду на странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Chip 'n Dale: Park Life, оригинальный сериал, начнут показывать 28 июля на Disney+", - говорится в сообщении.
Также компания опубликовала трейлер нового мультсериала. По нему можно судить, что внешний вид главных героев отличается от привычных зрителям образов.
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