Жюри Каннского кинофестиваля впервые будет преимущественно женским

Жюри Каннского кинофестиваля в 2021 году впервые в истории смотра будет преимущественно женским.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в жюри вошли актрисы и режиссеры Мэгги Джилленхол, Мелани Лоран, Мати Диоп, Джессика Хауснер, а также певица Милен Фармер. В мужской состав жюри входят председатель Спайк Ли, режиссеры Клебер Мендонса Филью и Сон Кан Хо, а также актер Тахар Рахим.

Только 4 из 24 основного конкурса фестиваля в этом году сняты женщинами.

В 2020 году Каннский кинофестиваль был отменен из-за пандемии коронавируса, в 2021 году даты фестиваля были сдвинуты: вместо традиционного мая он пройдет в июле. Церемония вручения наград кинофестиваля запланирована на 17 июля.