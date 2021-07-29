https://news.day.az/showbiz/1365697.html Конкурс красоты для женщин за 60 прошел в США - ВИДЕО
Конкурс красоты для женщин за 60 прошел в США - ВИДЕО
На защиту традиционных ценностей встали американские пенсионерки. В Техасе прошел конкурс красоты среди женщин за 60.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, его участницами стали обычные домохозяйки, которые доказали всей Америке - жизнь в столь зрелом возрасте только начинается!
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