Конкурс красоты для женщин за 60 прошел в США

На защиту традиционных ценностей встали американские пенсионерки. В Техасе прошел конкурс красоты среди женщин за 60.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, его участницами стали обычные домохозяйки, которые доказали всей Америке - жизнь в столь зрелом возрасте только начинается!