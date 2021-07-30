Бывший менеджер Бритни Спирс обнародовал сообщения голосовой почты певицы

Сэм Лютфи, бывший менеджер американской певицы Бритни Спирс, опубликовал сообщения голосовой почты, которые, как он утверждает, были отправлены ему поп-певицей в 2009 году. В них артистка якобы умоляет его вывести ее из-под опеки. Записями Лютфи поделился в своем аккаунте в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мужчина опубликовал серию голосовых сообщений, так как, по его мнению, они помогут певице в ее продолжающемся судебном разбирательстве с отцом касательно опекунства над ней.

"Сегодня воскресенье, 18-е число. Просто чтобы вы знали, что я хочу избавиться от этой опеки. Меня шантажировали похищением моих малышей. Я связана по рукам и ногам, они лишили меня гражданских прав! Я требую, чтобы штат Калифорния рассмотрел это дело, потому что я считаю его незаконным... Пока", - говорится в одной из аудиозаписей.

В комментариях к публикациям экс-менеджер Спирс признался, что подвел ее, о чем сильно жалеет сейчас.