Звезда «Черной пантеры» попала в больницу во время съемок сиквела

Американская актриса Летишия Райт, известная по роли Шури в киновселенной Marvel, была госпитализирована во время съемок фильма "Черная пантера 2: Ваканда навсегда". Об этом сообщает Deadline со ссылкой на собственный источник, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно имеющимся данным, звезда "Черной пантеры" попала в больницу с незначительными травмами из-за инцидента с каскадером, который произошел в ходе ночных съемок в Бостоне. Инсайдер отметил, что Райт уже выписали из медучреждения.

Мировая премьера сиквела "Черной пантеры" должна состоятся в июле 2022 года.

Восемнадцатая по счету лента киновселенной Marvel "Черная Пантера" вышла в 2018 году. Фильм получил три награды премии "Оскар" в категориях "Лучшая музыка к фильму", "Лучшая работа художника-постановщика" и "Лучший дизайн костюмов".