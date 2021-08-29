Кинофестиваль в Карловых Варах: гран-при получила драма о мигрантах

Звезды мирового кинематографа на красной дорожке и тысячи фанатов вокруг: в субботу в Карловых Варах объявили победителей крупнейшего в Центральной Европе кинофестиваля, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

В июле 2020-го мероприятие пришлось отменить из-за пандемии, зато в этом году актеры и режиссеры снова приехали на чешский термальный курорт. Среди них - Джонни Депп и Итан Хоук, получивший от организаторов специальную Президентскую премию.

"Это один из немногих случаев, когда люди останавливаются и смотрят на кинематограф как на форму искусства, а не как на бизнес. Я очень это ценю", - отметил Итан Хоук.

"Хрустальный глобус" фестиваля получила драма о мигрантах "Пока я могу идти" сербского режиссера Стефана Арсениевича. Картина рассказывает о беженце из Африки, который ищет в европейских лагерях беженцев свою пропавшую жену.

"Нам очень повезло получить поддержку в лагерях беженцев. Все актеры массовки - настоящие мигранты, которым мы предложили роли в фильме", - рассказал Стефан Арсениевич.

Вторая награда картины - приз за лучшую мужскую роль, который получил французский актер Ибрагим Кома. "Не уверен, что смогу сегодня заснуть. Разве что если она будет рядом. Статуэтка очень тяжелая, её непросто держать", - шутит он.

"56-ой международный кинофестиваль начнется в Карловых Варах через десять месяцев. Поэтому подготовка к нему уже началась", - передает корреспондент Euronews Иржи Скацел.