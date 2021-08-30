Амал Алили и Mila Miles презентовали трек “Talk to Me”

Состоялась презентация очередного трека, создателями которого являются продюсер Амал Алили (Amal Alili) и певица Mila Miles. Трек называется "Talk to Me".

Песня "Talk to Me" об эмоциях, радости и печали, вызванных токсичной историей любви, сообщили Day.Az исполнители.

"Это - особенная песня. Ведь невозможно сохранить отношения без взаимных диалогов. Общайтесь как можно чаще и делитесь своими мыслями, своими эмоциями. Пусть в вашей жизни всегда царит любовь", - отмечают исполнители.

Авторская группа:

Продюсер: Amal Alili

Музыка: Mila Miles, Amal Alili

Слова: Орхан Зейналлы

Лейбл: BEAT Music

Микс и мастеринг: Рустам Рзаев

Режиссёр клипа: Фархад Али

Ассистент режиссера: Рамиз Нагиев

Трек доступен для просмотра и скачивания уже на всех цифровых площадках.

https://lnk.to/ListenTalkToMe