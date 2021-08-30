Амал Алили и Mila Miles презентовали трек “Talk to Me” - ВИДЕО
Состоялась презентация очередного трека, создателями которого являются продюсер Амал Алили (Amal Alili) и певица Mila Miles. Трек называется "Talk to Me".
Песня "Talk to Me" об эмоциях, радости и печали, вызванных токсичной историей любви, сообщили Day.Az исполнители.
"Это - особенная песня. Ведь невозможно сохранить отношения без взаимных диалогов. Общайтесь как можно чаще и делитесь своими мыслями, своими эмоциями. Пусть в вашей жизни всегда царит любовь", - отмечают исполнители.
Авторская группа:
Продюсер: Amal Alili
Музыка: Mila Miles, Amal Alili
Слова: Орхан Зейналлы
Лейбл: BEAT Music
Микс и мастеринг: Рустам Рзаев
Режиссёр клипа: Фархад Али
Ассистент режиссера: Рамиз Нагиев
Трек доступен для просмотра и скачивания уже на всех цифровых площадках.
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