Британский музыкант Фил Коллинз рассказал о своей болезни

Британский музыкант, барабанщик и вокалист рок-группы Genesis Фил Коллинз рассказал о своих проблемах со здоровьем. Артист поделился этим в интервью для программы BBC Breakfast, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исполнитель хита In The Air Tonight признался, что из-за болезни нервной системы он больше не может играть на барабанах. После того как реюнион-тур Genesis был отложен в прошлом году из-за пандемии коронавируса, группа готова снова выйти на сцену, но теперь с сыном Коллинза Ником. Он возьмет на себя роль ударника.

"Я сильно расстроен из-за того, что не могу поиграть в одной группе со своим сыном", - сказал 70-летний музыкант, добавив, что не знает, сможет ли он выступать снова после завершения тура группы.

Известно, что в 2015 году Коллинз перенес операцию на спине. После хирургического вмешательства, по словам артиста, у него пострадала нервная система.

Через два года после операции Фил Коллинз был госпитализирован после того, как упал в номере лондонского отеля. В результате падения Коллинз получил глубокую рану на лице. Врачи отмечали, что Коллинз страдает от "отвислой стопы" (трудность с подниманием ноги в лодыжке - прим. "Ленты.ру"), которая возникла после операции на спине, из-за чего ему стало сложно ходить.