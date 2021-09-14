https://news.day.az/showbiz/1379982.html Съемки нового «Индианы Джонса» под угрозой из-за вспышки вируса
Съемки нового «Индианы Джонса» под угрозой из-за вспышки вируса
Съемки нового фильма про Индиану Джонса оказались под угрозой из-за вспышки норовируса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Студии Pinewood Studios в Ивере (Бакингемшир, Англия) пришлось отправить на больничный около 50 человек. Больные страдают от рвоты.
Также вспышка вируса повлияла на съемочный процесс фильма "Человек-муравей" на площадке Бакс.
79-летний исполнитель главной роли в "Индиане Джонсе" Харрисон Форд норовирусом не заразился. Несколько дней назад он вернулся к съемкам после операции на плече, связанной с полученной им на репетиции одного из трюков травмой. Форд не мог сниматься в течение почти трех месяцев.
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