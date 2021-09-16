7 азербайджанцев, прославившихся в Турции

Турецкие СМИ подготовили список 9 азербайджанцев, завоевавших популярность в братской стране.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, в статье рассказывается о следующих знаменитостях:

1. Гюнель Зейналовa

Несмотря на то, что Гюнель, талант которой раскрыл Ибрагим Татлысес, давно повзрослела, для многих она все еще остается маленькой "Азери гызы Гюнель".

2. Атаол Бахрамоглу

Фамилия семьи поэта азербайджанского происхождения была Гурус. В начале творческой деятельности он подписывался псевдонимом "Атаол Гурус", но затем семья сменила свою фамилию на Бахрамоглу.

3. Тугба Экинчи

Многие из нас запомнили певицу, благодаря ее песне "O şimdi asker". Тугба Экинчи, родом из Карса, также имеет азербайджанские корни.

4. Тамер Карадаглы

Актер Тамер Карадаглы, известный по произвищу "Taş fırın erkeği", использует выражения на азербайджанском языке в фильмах, которых снимается.

5. Башак Саян

Ее отец - азербайджанец. Она прославилась благодаря своему образу "Джейда" в сериале "Yaprak dökümü".

6. Чагла Шикель

Чагла Шикель, отец которой является азербайджанским тюрком, проживающим в Карсе, родилась в Стамбуле.

7. Эльнур Гусейнов

Эльнур Гусейнов, ставший популярным в соседней Турции после участия в "O ses Türkiye" покорил Турцию своим голосом. В 2008 и 2015 годах он представил Азербайджан на песенном конкурсе "Евровидение".