Андрей Звягинцев находится в состоянии искусственной комы

Российский режиссер Андрей Звягинцев был подключен к аппарату ЭКМО во время лечения от последствий коронавируса в Германии. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на три источника, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, в одну из немецких клиник режиссера привезли в крайне тяжелом состоянии с поражением легких более чем на 90%. Однако недавно создателя "Левиафана" отключили от всех систем жизнеобеспечения. Теперь врачи готовятся к выводу Звягинцева из состояния искусственной комы.

О госпитализации кинематографиста и его нахождении в одной из немецких клиник стало известно 12 сентября. Позднее выяснилось, что Звягинцев заразился коронавирусом еще в начале июля - и болезнь протекала тяжело.