Новый сериал Netflix по компьютерной игре обошел по популярности «Игру в кальмара»

Netflix выпустил первые три эпизода нового сериала "Аркейн" (Arcane), они опубликованы на YouTube-канале стримингового сервиса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Премьера анимационного проекта состоялась 7 ноября. Сериал обошел по популярности южнокорейскую драму "Игра в кальмара" в 38 странах.

В разработке нового сериала участвовали сразу две студии - Riot и Fortiche Productions, работу которых можно увидеть в клипах по LoL.

События "Аркейн" разворачиваются вокруг сестер Джинкс и Вай, чемпионов League of Legends. Которые борются с противостоянием двух городов - Зауна и Пилтовера.

Новые эпизоды проекта выйдут в течение следующих нескольких недель - премьеры запланированы на 14 и 21 ноября.