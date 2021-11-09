Новый сериал Netflix по компьютерной игре обошел по популярности «Игру в кальмара» - ВИДЕО
Netflix выпустил первые три эпизода нового сериала "Аркейн" (Arcane), они опубликованы на YouTube-канале стримингового сервиса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Премьера анимационного проекта состоялась 7 ноября. Сериал обошел по популярности южнокорейскую драму "Игра в кальмара" в 38 странах.
В разработке нового сериала участвовали сразу две студии - Riot и Fortiche Productions, работу которых можно увидеть в клипах по LoL.
События "Аркейн" разворачиваются вокруг сестер Джинкс и Вай, чемпионов League of Legends. Которые борются с противостоянием двух городов - Зауна и Пилтовера.
Новые эпизоды проекта выйдут в течение следующих нескольких недель - премьеры запланированы на 14 и 21 ноября.
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