Малышева рассказала, как медики спасли МакSим

Телеведущая Елена Малышева на Youtube-канале Надежды Стрелец объяснила, как медикам удалось спасти жизнь певицы Марины Максимовой (МакSим), пережившей тяжелую пневмонию, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Малышевой, артистка выжила благодаря лучшим врачам, которые смогли предотвратить последствия заболевания. "Это была выдающаяся работа врачей-реаниматологов, потому что Марина находилась на аппарате ЭКМО. Я знаю, что консилиумы проводились каждый день! Это гениально!" - сказала Малышева.

МакSим сообщила о госпитализации с пневмонией и отрицательным тестом на коронавирус 15 июня 2021 года. Через несколько дней медики диагностировали у нее сильное поражение легких. Певицу ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Состояние Максимовой долгое время оставалось тяжелым, хотя иногда ее выводили из медикаментозного сна. Новости об улучшении состояния артистки появились 31 июля. 3 августа Максимова начала дышать самостоятельно, а через неделю ее перевели из реанимации в обычную палату. 13 августа МакSим вернулась домой.