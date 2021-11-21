Умер актер из сериалов «Доктор Хаус» и «Менталист»

Американский актер Арт ЛаФлер скончался, сообщила в Facebook его вдова. Десять лет артист боролся с болезнью Паркинсона и умер в возрасте 78 лет, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мне очень повезло, что 43 года я провела в отношениях с мужчиной, который заботился обо мне и которого я обожала. Арт был больше жизни, и значил для нас целый мир", - написала она.

ЛаФлер сыграл во множестве фильмов и сериалов, таких как "Доктор Хаус" и "Менталист". Актер родился в штате Индиана в 1943 году, а первую роль сыграл на американском телевидении в 1978 году.