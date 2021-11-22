Хлебникова пришла в себя после пожара

Певица Марина Хлебникова, пострадавшая при пожаре, пришла в себя. Ее сняли с аппарата ИВЛ, сообщает StarHit, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Состояние артистки - стабильно тяжелое, у нее держится температура в районе 38,5 °С.

По информации издания, Марина не может самостоятельно принимать пищу из-за ожога дыхательных путей второй степени, ее вводят через специальный зонд.

Она находится в сознании и ведет себя адекватно.

Напомним, 18 ноября в двухуровневой квартире Хлебниковой в Москве произошло возгорание. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

По предварительным данным, причиной инцидента стала тлеющая сигарета.

У певицы зафиксированы ожоги 20-29% тела, сильно пострадало лицо. Ранее она находилась в медикаментозной коме.