https://news.day.az/showbiz/1408688.html Джулия Роберт опубликовала редкое селфи в День благодарения - ФОТО
Джулия Роберт опубликовала редкое селфи в День благодарения - ФОТО
Американская актриса Джулия Робертс выложила в своем Instagram в День благодарения редкое селфи. На фотографии голливудская звезда смотрит на солнце в оранжевой шапочке и больших черных солнцезащитных очках, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Желаю всем счастливого Дня благодарения", - подписал пост Робертс.
Как отмечает интернет портал Page Six, актриса обычно использует свой аккаунт в Instagram для активной общественной и политической деятельности и очень редко радует своих поклонников фотографиями личной жизни.
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