Джулия Роберт опубликовала редкое селфи в День благодарения

Американская актриса Джулия Робертс выложила в своем Instagram в День благодарения редкое селфи. На фотографии голливудская звезда смотрит на солнце в оранжевой шапочке и больших черных солнцезащитных очках, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Желаю всем счастливого Дня благодарения", - подписал пост Робертс.

Как отмечает интернет портал Page Six, актриса обычно использует свой аккаунт в Instagram для активной общественной и политической деятельности и очень редко радует своих поклонников фотографиями личной жизни.