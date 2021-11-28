У Градского обнаружили большое число антител к коронавирусу перед смертью

В крови госпитализированного певца и композитора Александра Градского незадолго до смерти обнаружили высокое количество антител к коронавирусу. Об этом сообщает kp.ru, ссылаясь на собственный источник, передает Day.Az.

По его словам, при госпитализации у Градского взяли анализы на коронавирус, которые показали отрицательный результат.

Александр Градский умер в ночь на воскресенье, 28 ноября, в больнице, ему было 72 года. Артиста госпитализировали в пятницу с подозрением на инсульт. Точная причина смерти устанавливается. По предварительным данным, у Градского произошел инфаркт головного мозга.

Композитор родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске (Челябинская область), с 1957-го семья проживала в Москве. После смерти матери в 1963 году он взял фамилию Градский в память о Тамаре Павловне. В том же году певец впервые выступил как солист, исполнив несколько песен в составе вокально-инструментального ансамбля "Тараканы".

В 1966 году Градский основал самодеятельную рок-группу "Скоморохи", был ее солистом и гитаристом до 1976-го. Широкую известность ему принесло исполнение песни "Как молоды мы были" на слова Николая Добронравова и музыку Александры Пахмутовой. В конце 1970-х годов певец начал выступать с сольными концертами, аккомпанируя себе на 12-струнной гитаре.

Народный артист России записал более 40 альбомов. В течение многих лет Градский был наставником в популярном шоу "Голос".