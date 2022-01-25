https://news.day.az/showbiz/1429841.html Депардье заметили в закрытом из-за снегопада аэропорту Стамбула - ВИДЕО
Депардье заметили в закрытом из-за снегопада аэропорту Стамбула - ВИДЕО
Французского актера, гражданина России Жерара Депардье заметили среди пассажиров, застрявших в аэропорту Стамбула из-за мощного снегопада. Ролик со звездой кино сейчас обсуждают в социальных сетях.
Напомним, сотни человек, в том числе российские туристы, не могут вылететь на родину из-за тяжелой погодной ситуации.
Многие люди спят прямо на полу и стоят в огромных очередях за едой. При этом никто не знает, когда именно закончится этот туристический ад.
Наземные службы аэропорта просто не успевают расчищать полосы. В городе также оказалось парализовано автомобильное движение.
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