Депардье заметили в закрытом из-за снегопада аэропорту Стамбула

Французского актера, гражданина России Жерара Депардье заметили среди пассажиров, застрявших в аэропорту Стамбула из-за мощного снегопада. Ролик со звездой кино сейчас обсуждают в социальных сетях.

Напомним, сотни человек, в том числе российские туристы, не могут вылететь на родину из-за тяжелой погодной ситуации.

Многие люди спят прямо на полу и стоят в огромных очередях за едой. При этом никто не знает, когда именно закончится этот туристический ад.

Наземные службы аэропорта просто не успевают расчищать полосы. В городе также оказалось парализовано автомобильное движение.