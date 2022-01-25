https://news.day.az/showbiz/1429848.html Стала известна дата выступления представителя Азербайджана на конкурсе «Евровидение»
Стала известна дата выступления представителя Азербайджана на конкурсе «Евровидение»
Стали известны даты полуфинала и финала конкурса "Евровидение-2022".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на официальный сайт конкурса, Азербайджан выступит во втором полуфинале 12 мая.
Конкурс "Евровидение-2022" пройдет в этом году в итальянском городе Турин.
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