Арестован подозреваемый в ограблении вдовы Градского

Суд арестовал подозреваемого в нападении на вдову Александра Градского Марину Коташенко уроженца Таджикистана Умеджона Жабборова, сообщает Telegram-канал 112, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мужчина был задержан в московском метро. Следствие установило, что он был тем самым водителем, который устроил подставную аварию с участием автомобиля Коташенко. С 19 января он находился в федеральном розыске и был задержан благодаря камерам метро.

Ограбление произошло 16 января, налетчики забрали у вдовы 100 млн руб. Остальные трое подозреваемых скрылись в Таджикистане и Белоруссии.

Ранее следователи пришли к выводу, что вдова Александра Градского Марина Коташенко не инсценировала ограбление. Задержав Жабборова, они решили, что налетчиков, скорее всего, навел их земляк, некогда работавший на участке Градского. Мужчина мог знать о крупной сумме наличными, хранившейся в доме. По предварительным итогам расследования, к ограблению не причастна ни одна из сторон, делящих наследство скончавшегося композитора.