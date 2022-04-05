Кэрри Андервуд вышла на Grammy в наряде азербайджанского дизайнера

Популярная американская певица в стиле кантри Кэрри Андервуд отдала предпочтение наряду от азербайджанского дизайнера Руфата Исмаила, передает Day.Az.

Кэрри Андервуд предстала в наряде азербайджанского дизайнера во время выступления на церемонии вручения музыкальной премии Grammy.

Напомним, что Руфат Исмаил в последние годы живет и работает в Турции, где в 2014 году основал модный бренд "Afffair". Коллекции дизайнера с успехом демонстрировались в Италии, Иране, Турции, ОАЭ и других странах.

Это не первый случай, когда звезды мирового шоу-бизнеса отдают предпочтение нарядам от Руфата Исмаила - американская певица, продюсер, актриса, танцовщица и модель Ашанти появилась на красной ковровой дорожке 61-й церемонии вручения наград Grammy в наряде от Исмаила, индийская актриса и модель Жаклин Фернандес для одной из своих фотосессий также выбрала наряд бренда Afffair, певица Аврил Лавин в платье, созданном Руфатом Исмаилом, предстала в эфире телевизионных шоу "Dancing with the Stars" ("Танцы со звездами") на телеканале ABC, актриса и певица Мэг Доннелли наряд аз дизайнера для церемонии вручения премии American Music Awards of 2019 и т.д.

Бейонсе и Дженнифер Лопес ранее также были замечены в платьях от азербайджанского дизайнера.