Определился победитель "Евровидения 2022"

03:03

Украинская хип-хоп группа Kalush Orchestra с песней "Стефания" одержала победу на 66-м международном песенном конкурсе "Евровидение".

Результаты голосования были озвучены в ночь на воскресенье в итальянском Турине, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Коллектив получил самую большую поддержку по результатам суммарного голосования членов жюри и зрителей, победу обеспечил 631 балл. Это третья победа Украины на "Евровидении".

Второе место досталось Великобритании, а третье - Испании. Представители Италии - дуэт Мамуда и Бланко - заняли шестое место. Конкурс проходил в этом году под девизом "Звучание красоты" (The Sound of Beauty).

23:02

В Турине проходит финал международного конкурса "Евровидение 2022".

Day.Az со ссылкой на официальный YouTube канал конкурса представляет трансляцию второго полуфинала.

Напомним, что представитель Азербайджана Надир Рустамли выступит под номером 15 с песней Fade To Black.