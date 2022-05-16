Анонсирован шестой сезон сериала «Черное зеркало»

Netflix работает над шестым сезоном сериала "Черное зеркало". Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В июне 2019 года на стриминговом сервисе состоялась премьера пятого сезона антиутопической драмы. Сейчас проходит набор актеров для новых эпизодов. Пока нет подробностей о конкретных историях. Дата релиза также не сообщается. Предполагается, что в шестом сезоне будет больше эпизодов по сравнению с пятым.

Хотя первые два сезона сериала начали транслироваться на британском телеканале Channel 4, позже этот формат стал глобальной сенсацией на Netflix благодаря высокобюджетным эпизодам с участием знаменитостей. В прошлых сезонах роли в проекте исполнили Майли Сайрус, Эндрю Скотт и Энтони Маки.