Кот Степан из Харькова получил престижную премию в Каннах

Любимый четвероногий блогер Украины, кот Степан из Харькова стал обладателем престижной блогерской премии на фестивале в Каннах.

Как передает Day.Az со ссылкой на украинские СМИ, накануне пушистый инфлюэнсер стал лауреатом премии World Influencers and Bloggers Awards 2022, на которую был номинирован в апреле этого года.

Награду выдала Всемирная ассоциация блогеров и инфлюэнсеров, с помощью которой Степан вместе с хозяйкой нашел убежище во Франции после эвакуации из родного Харькова. В этом году премию посвятили сбору средств для Украины.

Церемония награждения прошла в пятизвездочном отеле в Каннах, где собрались гости со всего мира. Средняя стоимость билета на торжество составила 1000 евро.

Кот Степан посетил церемонию в бабочке, оформленной в цвета украинского флага, и посидел на руках у известного TikTok-блогера Хаби Лейма. Фотографиями с мероприятия пушистый украинец поделился в Instagram.

"Спасибо вам всем! Я очень, очень счастлив!" - поблагодарил Степан своих фанатов.