На Каннском фестивале установлен рекорд по числу женщин-режиссеров

В 2022 году на Каннском кинофестивале установлен рекорд по числу женщин-режиссеров, участвующих в конкурсе киносмотра, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

После череды скандалов и бурных общественных обсуждений о том, что главный европейский киносмотр недостаточно репрезентует женщин-режиссеров в пользу одних и тех же постановщиков-мужчин, фестиваль увеличил число женщин-участниц.

Несмотря на эти перемены, радоваться глобальным изменениям в процессе отбора участников фестиваля рано. Издание Variety уточняет, что "нынешний рекорд - это всего лишь 5 женщин-режиссеров, из 21 участника Основной программы фестиваля. То есть, меньше четверти".