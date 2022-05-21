https://news.day.az/showbiz/1463796.html На Каннском фестивале установлен рекорд по числу женщин-режиссеров
На Каннском фестивале установлен рекорд по числу женщин-режиссеров
В 2022 году на Каннском кинофестивале установлен рекорд по числу женщин-режиссеров, участвующих в конкурсе киносмотра, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
После череды скандалов и бурных общественных обсуждений о том, что главный европейский киносмотр недостаточно репрезентует женщин-режиссеров в пользу одних и тех же постановщиков-мужчин, фестиваль увеличил число женщин-участниц.
Несмотря на эти перемены, радоваться глобальным изменениям в процессе отбора участников фестиваля рано. Издание Variety уточняет, что "нынешний рекорд - это всего лишь 5 женщин-режиссеров, из 21 участника Основной программы фестиваля. То есть, меньше четверти".
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