Михалков осудил поездку Киркорова на «Евровидение»

Режиссер Никита Михалков осудил певца Филиппа Киркорова за поездку на "Евровидение".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он заявил в своей авторской программе "БесогонТВ", запись доступна на YouTube.

"Господин Киркоров едет как специальный гость в Турин на "Евровидение", куда, кстати говоря, нашу страну не пускают", - возмутился он.