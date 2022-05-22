Михалков осудил поездку Киркорова на «Евровидение»
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Режиссер Никита Михалков осудил певца Филиппа Киркорова за поездку на "Евровидение".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он заявил в своей авторской программе "БесогонТВ", запись доступна на YouTube.

"Господин Киркоров едет как специальный гость в Турин на "Евровидение", куда, кстати говоря, нашу страну не пускают", - возмутился он.