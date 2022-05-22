https://news.day.az/showbiz/1463904.html Михалков осудил поездку Киркорова на «Евровидение»
Михалков осудил поездку Киркорова на «Евровидение»
Режиссер Никита Михалков осудил певца Филиппа Киркорова за поездку на "Евровидение".
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он заявил в своей авторской программе "БесогонТВ", запись доступна на YouTube.
"Господин Киркоров едет как специальный гость в Турин на "Евровидение", куда, кстати говоря, нашу страну не пускают", - возмутился он.
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