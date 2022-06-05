Джонни Депп устроил «победную» вечеринку за несколько часов до оглашения результата суда

Актер Джонни Депп устроил победную вечеринку в лондонском эксклюзивном клубе в Ноттинг-Хилле, за несколько часов до того, как узнал, что выиграл судебный процесс по делу о клевете Эмбер Херд, сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание отмечает, что одной из приглашенных гостей была Кейт Мосс. Модель некоторое время встречалась с Деппом и на суде являлась одним из ключевых свидетелей.

По информации таблоида, вечеринка под "действительно жесткое техно" продолжались до 5 утра, а счет составил £250 000.

"Это был настоящий праздник, и он продолжался и продолжался. В то время Джонни даже не знал, что выиграл дело", - рассказал источник.

Собеседник издания добавил, что, хоть вино, коктейли и прокат на места проведения обошлись недешево, Депп явно хотел отметить конец битвы с Херд.

"Джонни добрался туда чуть позже, но это была настоящая вечеринка шоу-бизнеса старой школы", - заключил источник.

2 июня суд присяжных признал экс-супругу Джонни Деппа Эмбер Херд виновной в клевете на актера и обязал ее выплатить $15 млн в качестве компенсации по делу о защите его чести и достоинства. В то же время присяжные постановили, что актер также выдвигал ложные обвинения против бывшей супруги. Херд присуждена компенсация в размере $2 млн. Громкий судебный процесс, отложенный из-за пандемии, длился семь недель.