https://news.day.az/showbiz/1468598.html Netflix показал новый трейлер сериала «Обитель зла» - ВИДЕО
Netflix показал новый трейлер сериала «Обитель зла» - ВИДЕО
Стриминговый сервис Netflix показал новый трейлер предстоящего сериала "Обитель зла", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Одной из главных героинь сериала будет дочь Альберта Вескера - одного из главных антагонистов серии игр Resident Evil и экранизаций игры. В роли Джейд Вескер в сериале предстанет Элла Балински.
По сюжету сериала, новое лекарство, способное вылечить людей от тяжелых психических заболеваний, при длительном приеме превращает больных в зомби.
Премьера сериала состоится на Netflix 14 июля 2022 года.
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