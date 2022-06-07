Netflix показал новый трейлер сериала «Обитель зла»

Стриминговый сервис Netflix показал новый трейлер предстоящего сериала "Обитель зла", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Одной из главных героинь сериала будет дочь Альберта Вескера - одного из главных антагонистов серии игр Resident Evil и экранизаций игры. В роли Джейд Вескер в сериале предстанет Элла Балински.

По сюжету сериала, новое лекарство, способное вылечить людей от тяжелых психических заболеваний, при длительном приеме превращает больных в зомби.

Премьера сериала состоится на Netflix 14 июля 2022 года.