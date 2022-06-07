Netflix показал новый трейлер сериала «Обитель зла»
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Стриминговый сервис Netflix показал новый трейлер предстоящего сериала "Обитель зла", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Одной из главных героинь сериала будет дочь Альберта Вескера - одного из главных антагонистов серии игр Resident Evil и экранизаций игры. В роли Джейд Вескер в сериале предстанет Элла Балински.

По сюжету сериала, новое лекарство, способное вылечить людей от тяжелых психических заболеваний, при длительном приеме превращает больных в зомби.

Премьера сериала состоится на Netflix 14 июля 2022 года.