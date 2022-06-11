Sony пустит в прокат обновленную версию «Человек-паук: Нет пути домой»

Компания Sony Pictures объявила что покажет в кинотеатрах обновленный фильм "Человек-паук: Нет пути домой - более забавная версия" с добавленными и расширенными сценами, сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новость об этом была обнародована в честь 60-летия персонажа комиксов о Человеке-пауке и 20-летия первого фильма о Человеке-пауке с Тоби Магуайром.

Расширенная версия будет показана в Соединенных Штатах и Канаде, о других странах будет объявлено позже. Билеты поступят в продажу 9 августа, а показы начнутся 2 сентября.