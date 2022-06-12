Знаменитости, которые с возрастом превратились в настоящих красоток

Сказку о гадком утенке, наверное, знают все. Сложно поверить, но среди звезд есть множество подобных примеров. Тот, кто сейчас считается секс-символом, когда-то был неприметным подростком и подвергался издевкам со стороны сверстников. Однако время прошло, гадкие утята превратились в прекрасных лебедей и стали примером для подражания.

Меган Фокс

Кейт Хадсон

Кейт Мосс

Кристен Стюарт

Тейлор Свифт

Деми Мур

Дженнифер Лопес

Виктория Бекхэм

Николь Кидман

Сара Джессика Паркер

Скобы, косоглазие, плохие зубы, недостатки внешности этих малышек - всё это становилось предметом насмешек со стороны окружающих. Однако эти девочки не только смогли перерасти свои комплексы, но и стали настоящими красавицами и вдохновительницами для подростков всего мира. Это достойно уважения, не правда ли?

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