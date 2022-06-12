Почему Анджелина Джоли уже пять лет не общается с братом?

Сейчас Анджелину Джоли чаще всего вспоминают в связи с ее благотворительными проектами. А ведь раньше Энджи считали чуть ли не первой сердцеедкой Голливуда! Журналы наперебой составляли списки главных мужчин в жизни красавицы. В списках этих перечисляли преимущественно лишь кавалеров Джоли. О наставниках и родичах Анджелины практически не упоминали. В длинной череде имен ухажеров актрисы неизменно выделялось лишь одно. Сама Эджи неоднократно подчеркивала: ее брат, актер Джеймс Хейвен, для нее всегда был важнее любого кавалера!

Getty Images

Брат Анджелины Джоли: ближе не бывает

Годами Анджелина и Джеймс появлялись на светских мероприятиях рука об руку. Брат с сестрой охотно позировали на камеру, а как-то раз даже взорвали публику излишне откровенным, по мнению многих, поцелуем. Любители "жареных" сенсаций не уставали намекать: отношения между Джоли и Хейвеном далеки от общепринятых в семейном кругу!

Getty Images

Впрочем, саму Джоли неизменно возмущали грязные инсинуации желтой прессы. Ну а преданные поклонники актрисы были уверены: Анджелина говорит чистую правду. Судя по всему, брат красавицы действительно долгое время был ей просто лучшим другом и никем больше. Ну а давнишняя история с поцелуем объяснялась легко и просто.

Getty Images

Сложные времена и сплетни прессы

Тот день был сложным и для Энджи, и для Джеймса. С утра брат с сестрой дежурили в больнице у постели матери, которая изо всех сил боролась с мерзкой хворью. А вечером была церемония награждения, в ходе которой Джоли получила первый и пока единственный за всю ее карьеру "Оскар". Слишком много стресса за одни сутки!

Getty Images

Обычно звездные братья и сестры ревнуют к славе друг друга. К счастью для Энджи, Джеймса вполне устраивало амплуа актера второго плана. Хейвен получал небольшие роли в фильмах, где снималась сестрица, и был этим вполне доволен. К тому же брат Анджелины Джоли - человек искренне верующий, и слава для него не главное в жизни.

Getty Images

Первая ссора

Первый раз Энджи и Джеймс серьезно поругались еще в 2009 году. Джоли яро обвиняла отца в том, что именно он свел их мать в могилу. А вот Хейвен родителя простил и попросил сестру сделать так же. Впрочем, долго конфликтовать Энджи с Джеймсом не смогли и вскоре помирились.

Getty Images

Окончательно же брат с сестрой рассорились после самого громкого развода в жизни актрисы. Поначалу Хейвен, как и полагается родичу, твердо стоял на стороне Джоли. Джеймс собрал вещи и переехал в дом актрисы, помогая сестре воспитывать детей. Младшие наследники Анджелины потихоньку даже начали называть его не дядей, а папой!

Getty Images

Но потом Энджи начала перегибать палку. "Джеймс обожает племянников! Он проводит с детьми всё свободное время, но Анджелине этого мало. Она постоянно сквернословит, срывается на брате, требует, чтобы он был рядом каждую секунду. Хейвен безумно устал от этих скандалов и роли вечной няни при детях сестры", - рассказывали прессе друзья Джоли.

Getty Images

Окончательный раскол в семье

Терпение Джеймса лопнуло, когда актриса заявила, что привлечет детей к борьбе против Питта. По мнению Хейвена, наследники Энджи и Брэда должны иметь возможность видеться с обоими родителями. Джеймс хотел, чтобы дети получали любовь и заботу и от матери, и от отца, пусть даже те разведены.

Getty Images

Увы, миролюбивая точка зрения брата пришлась Джоли не по нутру. Анджелина попросту выставила Хейвена из дому и разорвала с ним все контакты. Брат с сестрой не общаются до сих пор, даже на улице обходят друг друга стороной. Вот тебе и конец многолетней дружбы...

Фото на превью Gettyimages