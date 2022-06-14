Известный американский актер заболел коронавирусом

Актер Хью Джекман через день после выступления на премии "Тони" сдал положительный тест на COVID. Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На церемонии Джекман исполнил несколько песен вместе с коллегами по мюзиклам. Он также был номинирован на лучшую мужскую роль в мюзикле, но уступил Майлзу Фросту. Отмечается, что артист сидел без маски в первом ряду во время вручения премии.

Перед шоу все гости должны были предъявить доказательство вакцинации и отрицательный результат ПЦР-теста на COVID, сделанный в течение 48 часов до начала выступлений. На премии разрешалось не носить защитную маску.

Джекман ранее сдал положительный тест на коронавирус во время предварительных выступлений "The Music Man" в декабре, за два месяца до официального открытия "Тони". Его коллега по мюзиклам Саттон Фостер также заболел COVID за несколько дней до представления, в результате чего шоу было отменено с обеими звездами.