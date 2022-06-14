Умер актер из фильма «Шоу Трумана» Филип Бейкер Холл

В возрасте 90 лет ушел из жизни американский актер Филип Бейкер Холл. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, актер скончался в своем доме в окружении семьи в городе Глендейл, штат Калифорния. Другие подробности не приводятся.

Жена Бейкера Холла Холли Вулф сообщила, что актер был здоров за несколько недель до смерти. В свои последние дни актер много размышлял о жизни.

Филип Бейкер Холл родился в 1931 году в городе Толидо, штат Огайо. В 60-х он переехал в Нью-Йорк и начал играть в Бродвейских театрах. Дебютом Холла в кино стала роль преподобного отца Рейса в фильме "Трусы". Среди наиболее известных проектов Холла - "Час пик", "Шоу Трумана", "Брюс Всемогущий", "Зодиак", "Талантливый мистер Рипли", "Догвилль" и "Ужас Амитивилля".