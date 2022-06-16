https://news.day.az/showbiz/1470870.html Эмбер Херд заменят в «Аквамене 2»
Эмбер Херд заменят в «Аквамене 2»
Компания Warner Bros. решила полностью удалить из "Аквамена" актрису Эмбер Херд, которая сыграла в фильме принцессу Меру, сообщает портал Just Jared, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации источника издания, компания проведет кастинг, после чего проведет пересъемку эпизодов, в которых была задействована Херд.
В то же время портал уточняет, что источники, близкие к создателям "Аквамена", отметили, что у Херд в фильме все же останется "небольшая роль".
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