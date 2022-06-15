Джейсон Момоа и Эйса Гонсалес расстались

Актеры Джейсон Момоа ("Аквамен") и Эйса Гонсалес ("Малыш на драйве") разорвали свои отношения. Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Просто они очень разные люди", - прокомментировал расставание пары источник из их окружения. Знаменитости тайно встречались несколько месяцев, после чего перестали скрываться от общественности. Момоа и Гонсалес решили разойтись, поскольку не сошлись характерами.

В январе Джейсон Момоа и его бывшая супруга Лиза Боне расстались после шестнадцати лет отношений. Звезды познакомились и начали встречаться в 2005 году, но официально поженились лишь в конце 2017 года. У пары двое детей - 14-летняя дочь Лола и 13-летний сын Накоа-Вулф.