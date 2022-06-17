Бритни Спирс снова удалила свой аккаунт в Instagram

Певица Бритни Спирс удалила свой аккаунт в Instagram. Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Звезда была очень активна в последнее время в соцсети и рассказывала о своей семье, браке и опекунстве. Также в аккаунте Спирс можно было заметить серию обнаженных кадров.

Это уже второй раз, когда певица решает приостановить ведение личного блога. Впервые Спирс удалила аккаунт в марте без объяснения причин, однако позже все же решила вернуться и активно вести соцсети.

Неназванные источники сообщают, что профиль исполнительницы удален не по инициативе Instagram. Судя по всему, она сделала это самостоятельно.