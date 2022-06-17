Netflix опубликовал первый тизер фильма "Блондинка" о Мэрилин Монро

Стриминговая платформа Netflix опубликовала первый тизер фильма "Блондинка" о голливудской звезде Мэрилин Монро, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

В главной роли выступит кубинская актриса, звезда фильмов Ножи наголо и Не время умирать Ана де Армас.

"Голливуд был ее мечтой, но слава стала для нее кошмаром", - сказано в сообщении Netflix.

Картина основана на одноименном романе американской писательницы Джойс Кэрол Оутс 2000 года. Книга была номинирована на Пулитцировскую премию. Режиссером выступил Эндрю Доминик.

Кроме Аны де Армас в фильме снимались Бобби Каннавале и Эдриен Броуди.