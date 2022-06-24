Близкие решили кремировать Юрия Шатунова

Близкие решили кремировать экс-солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к семье покойного, передает Day.Az.

28 июня артиста похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 28 июня. "Юрия Шатунова решили кремировать. Захоронение урны на Троекуровском кладбище 28 июня", - рассказал инсайдер.

Юрий Шатунов начал свою карьеру в 1980-х годах вместе с композитором Сергеем Кузнецовым. Тогда же коллектив создал свои первые хиты - "Ласковый май", "Белые розы", "Седая ночь" и другие. В 1991 году Шатунов ушел из "Ласкового мая" и начал сольную карьеру. В 2018 году музыкант выпустил свой последний альбом "Не молчи". Артист в скончался в Москве от обширного инфаркта в ночь на 23 июня, ему было 48 лет.