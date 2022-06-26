За «Топ Ган: Мэверик» Том Круз может получить до $200 млн

Стал известен приблизительный размер гонорара Тома Круза за участие в картине "Топ Ган: Мэверик", которая стала самой успешной в карьере актера, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Финальный заработок Круза состоит из двух частей: основного гонорара ($13 млн), и дополнительного процента от общих сборов. Учитывая, что "Топ Ган: Мэверик" возглавил американский бокс-офис, в котором собрал свыше $500 млн, а в мировом прокате уже подобрался к отметке в $1млрд, предполагается, что банковский счет Круза пополнится от $100 до $200 млн, сообщает Just Jared.

Это станет крупнейшей "зарплатой" актера за всю его карьеру. До этого самыми высокооплачиваемыми проектами звезды считались фильмы из франшизы "Миссия невыполнима", за которые Круз получал порядка $70 млн.

Мировая премьера "Топ Ган: Мэверик" состоялась в рамках 75-го Каннского кинофестиваля и увенчалась пятиминутными овациями. А сам актер на киносмотре был удостоен специального приза за достижения в карьере.