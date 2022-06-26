Певица Валерия упала на сцене

25 июня для Валерии и других звезд стало насыщенным. Она успела посетить модный показ, на котором также отметились Ляйсан Утяшева и Павел Воля. Потом артистка отправилась поздравлять выпускников. Но запоминающейся для нее стала съемка, где также пришлось выйти на сцену, передает Day.Az со ссылкой на teleprogramma.pro.

Валерия в белом мини-платье и на каблуках спускалась по лестнице и не заметила последнюю ступеньку. Певица резко упала на пол, вскрикнув от боли. Публика взволнованно за ней наблюдала.

"Решила проявить солидарность с Патриархом Кириллом, который сегодня поскользнулся и упал на службе. А если серьезно, то со мной такое впервые, ни разу не падала на сцене. Снимали новую тв-программу.

Пол был темный, блестящий, края ступенек незаметны - одну не увидела. Приятного, конечно, мало, коленки расшибла прилично, но жить можно. В следующий раз буду внимательнее. Спасибо всем, кто проявил беспокойство", - написала звезда.

Ее поддержали многие коллеги. Она встревожила Филиппа Киркорова и Сашу Савельеву. "Лерочка, надеюсь все обошлось! Выглядит очень больно", - присоединилась Алсу. "Божечки, аж вскрикнул! Лера береги себя Пусть ушиб быстро-быстро пройдет! Хорошо, что на улыбке в итоге! Но признаюсь честно все-таки даже изящно выглядит! Ведь в падениях я тоже разбираюсь теперь", - заявил Дима Билан.