Сестра Пьера Нарцисса о предстоящих похоронах

Церемония прощания с певцом Пьером Нарциссом была перенесена с 25 на 29 июня. Причиной стал отказ посольства Камеруна выдать тело звезды. Троюродная сестра Пьера дала разъяснения относительно сложившейся ситуации, передает Day.Az со ссылкой на starhit.ru.

Звезда мюзиклов Виктория Пьер-Мари является троюродной сестрой Пьера Нарцисса. Как человек, приближенный к родственникам покойного, она объяснила, почему так произошло.

"Да, Пьер жил в России, но родился в Камеруне - там его корни, истоки... Логично, что погребение произойдет там. Конечно, здесь его семья, русская жена, но они могут полететь на его на похороны. Сейчас мы всей диаспорой собираем деньги на цинковый гроб. Это недешевое удовольствие", - объяснила Виктория.

Сразу после смерти артиста сообщалось о том, что его бывшая жена Валерия Калачева собирает средства в размере 700 тысяч рублей для транспортировки тела на родину, в Камерун. Прохор Шаляпин даже призывал всех бывших участников "Фабрики звезд" помочь в сборе денег. Но, как выяснилось, нужную сумму она собрать не смогла и пришла к решению похоронить его в России. Но с этим не согласились родственники Пьера.

Виктория озвучила позицию родных певца и отметила, что дело вовсе не в прихоти, а в желании совершить все по букве закона.