Вдова Шатунова продолжит судиться за авторские права на песни «Ласкового мая»

Супруга и дети покойного певца Юрий Шатунова намерены продолжить борьбу в суде против продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина. Об этом сообщает CT News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Вдова артиста Светлана Шатунова вместе с наследниками будут бороться за авторские права на песни "Ласкового мая". "Суды будут продолжаться, пока права на песни в итоге не перейдут жене и детям", - рассказал композитор Сергей Кузнецов. Также он добавил, что поможет Шатуновой.

16 июня стало известно, что Юрий Шатунов сумел вернуть через суд авторские права на композиции группы "Ласковый май". Ранее права на композиции принадлежали продюсеру группы Андрею Разину. В 1992 году автор хитов Сергей Кузнецов якобы передал права Разину и заключил с ним контракт. В 2005 году коллеги закрепили договор в суде Ставрополя, после чего продюсер публично заявил, что является единоличным обладателем прав на песни "Ласкового мая".