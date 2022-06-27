Умер основатель компании Luxottica

Основатель и председатель совета директоров компании по производству очков Luxottica Леонардо Дель Веккио скончался на 88-м году жизни. Об этом пишет WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что бизнесмен умер утром 27 июня. Официального комментария от семьи и представителя Леонардо Дель Веккио пока не поступало.

Основатель Luxottica начал свою карьеру в качестве подмастерья на производстве инструментов и штампов в Милане, после он сосредоточился на изготовлении очков.

Собственную компанию Леонардо Дель Веккио основал в 1961 году в возрасте 25 лет. Luxottica стала одной из крупнейших в мире в сфере производства очков. Компания владеет брендами Sunglass Hut, LensCrafters, Ray-Ban, Oakley, а также делает очки для мировых домов моды, например, Bulgari, Chanel и Armani.