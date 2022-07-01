Дом детства Элвиса Пресли продадут на аукционе
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В американском штате Миссисипи на аукционе продадут дом, где в детстве проживал певец и актер Элвис Пресли. Постройка продается в разобранном виде, сообщает New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Дом в городе Тьюпело выставят на торги в августе 2022 года. Стартовая цена находится в пределах от 30 тысяч до 50 тысяч долларов. Пресли вместе с родителями проживал в нем с 1943 по 1944 года. Объект пытались продать еще в 2020 году, однако покупатель не нашелся.

Дом находится в разобранном состоянии - в 2017 году его тщательно разобрали и поместили в трейлер. Изначально постройку планировали снести и найти применение земельному участку, однако дом выкупили коллекционеры. Новый владелец получит полный комплект, включая чертежи для сборки. В собранном виде жилье достигает 117 квадратных метров, внутри есть три спальни.

Two year old Elvis Presley poses for a family portrait with his parents Vernon Presley and Gladys Presley in 1937 in Tupelo, Mississippi.

After living with several relatives around East Tupelo and Tupelo, including another relative down at another address on Kelly Street, the Presleys moved into the painted blue home.

The home spanned 1,260 square feet.

The original kitchen.

Lawhon Junior High School in 1943.