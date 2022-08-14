Автор «Гарри Поттера» подверглась угрозам убийством

Автору популярной саги о Гарри Поттере Джоан Роулинг пригрозили убийством после ее публичной поддержки писателя Салмана Рушди, который подвергся нападению во время лекции. Как передает Day.Az, об этом пишет издание Daily Mail.

Писательница прокомментировала произошедшее на своей странице в Twitter. "Ужасные новости. Чувствую себя очень плохо. Пусть с ним все будет в порядке", - написала Роулинг. "Не переживай. Ты - следующая", - ответил на ее пост один из пользователей. Как сообщается в материале, она получила угрозы от экстремиста, который ранее выразил симпатию Хади Матару, подозреваемому в покушении на Рушди.