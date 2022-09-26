Рианна выступит в перерыве Супербоула — 2023

Певица Рианна опубликовала в Instagram фото, на котором намекнула, что может выступить на Супербоуле - 2023. Позже эту информацию подтвердило TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, с артисткой велись переговоры, в ходе которых она станет хедлайнером мероприятия. Рианна выступит в перерыве между матчами Супербоула.

По информации источников, несколько месяцев назад НФЛ попросила Тейлор Свифт выступить на мероприятии, однако певица отказалась. В качестве причины исполнительница назвала работу над новыми музыкальными композициями.

У организаторов уже была попытка пригласить Рианну - в 2020 году она отказалась от выступления на Супербоуле из-за конфликта НФЛ с Колином Каперником.