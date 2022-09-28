Рэпер Post Malone вернулся на сцену после перелома грудной клетки

Рэп-исполнитель Post Malone анонсировал концерт в американском городе Кливленде после того, как был госпитализирован в результате падения со сцены. Однако артист все еще страдает от проблем со здоровьем, сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Музыканту сделали компьютерную томографию и рентген после госпитализации, и врачи обнаружили, что у него небольшой перелом грудной клетки. Ему давали обезболивающие препараты, и после нескольких дней отдыха он решил продолжить выступать.